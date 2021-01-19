В Тюмени закрыли нелегальный частный пансионат

ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура прекратила незаконную деятельность частного пансионата в Тюмени, при проверке там также были найдены грубые нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверки в Тюмени проводятся после пожара в частном пансионате в поселке Боровский, где 9 января погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре. "В ходе проверки выявлен факт незаконного оказания услуг по уходу за пожилыми людьми в частном двухэтажном жилом доме по ул. Широтной в г. Тюмени. На момент проверки жительницей г. Тюмени без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в арендуемом доме оказывались платные услуги по уходу за шестью пожилыми лицами с круглосуточным проживанием", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, в том числе отсутствие автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом, нет второго эвакуационного выхода со второго этажа и знаков пожарной безопасности, выявлены и другие серьезные нарушения.

Прокуратура инициировала проведение следственным органом процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Отделом полиции в отношении хозяйки пансионата составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации"). В результате принятых мер незаконная деятельность в доме прекращена, пожилые люди переданы родственникам.

Ранее сообщалось, что после одной из проверок прокуратура обратилась в суд для приостановки деятельности пансионата "Новая жизнь", в котором также нашли нарушения пожарной безопасности.