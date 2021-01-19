Utair перенесла возобновление рейсов между Москвой и Курганом на начало марта

ТАСС, 19 января. Авиакомпания Utair приняла решение возобновить рейсы Москва - Курган и Курган - Москва на месяц раньше, чем планировалась, самолеты начнут летать с начала марта. Об этом сообщается на сайте аэропорта Курган.

ТАСС сообщал 15 января со ссылкой на аэропорт, что авиакомпания отменила все рейсы между Москвой и Курганом вплоть до 27 марта. Причину не комментировали ни в пресс-службе авиагавани, ни в пресс-службе авиаперевозчика.

"Все рейсы ЮТ-265/ЮТ-266 отменены до 28.02.2021 включительно", - говорится в сообщении аэропорта.

Авиакомпания выполняет в регионе только эти рейсы. Согласно новому расписанию аэропорта Курган, с 2 марта по 25 марта самолеты Utair будут летать из Кургана в Москву четыре раза в неделю, а с 28 марта снова ежедневно. Рейс Москва - Курган этой авиакомпании с 1 по 24 марта будет летать четыре раза в неделю, а с 28 марта - ежедневно.

В пресс-службе Utair не удалось оперативно получить комментарий по принятому решению.

Помимо Utair с конца октября рейсы между Москвой и Курганом осуществляет авиакомпания "Победа". Также весной появятся перелеты из Кургана в Сочи и Симферополь авиакомпании "Сибирь" (S7).

Об аэропорте

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта, на него было затрачено порядка 2 млн рублей. Это единственный аэропорт региона.