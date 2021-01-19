ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств приостановил работу до 27 января в связи с переформированием и переездом экспозиций. Об этом сообщили во вторник на портале управления культуры города.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств - крупнейший художественный музей Урала.

"Здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств по адресу ул. Воеводина, 5 закрывается на переэкспозицию и будет недоступно для посещения с 18 по 27 января. В это время сотрудники музея осуществляют долгожданный переезд постоянной экспозиции западноевропейского искусства, которая в обновленном виде развернется в здании Культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" на Вайнера, 11. На протяжении нескольких месяцев сотрудники разных отделов музея полностью погрузились в процесс создания плана новой экспозиции: была проделана огромная работа по отбору экспонатов, уточнению их авторства и времени создания, анализу состояния сохранности и оформления, и, наконец, составлению окончательного списка предметов, которые войдут в будущую постоянную экспозицию", - говорится в сообщении.

Собрание музея пополнялось передачами произведений из Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, поступлениями из Государственного музейного фонда, закупочных комиссий, а также от частных коллекционеров и из мастерских художников. В годы Великой Отечественной войны здесь хранились эвакуированные из Ленинграда картины из Государственного Эрмитажа.