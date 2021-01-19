Адвокат сообщил, что монахини отказываются давать показания по делу экс-схимонаха Сергия

"Все допрошенные монахини, их около 15 человек, сослались на 51-ю статью Конституции", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Монахини Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания по делу бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) о склонении к самоубийству. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы монахинь, Константин Стихин.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

По словам адвоката, монахинь допрашивают по делу о склонении к совершению самоубийства. "Сегодня допросы не проводятся, так как праздник Крещения Господня. Завтра продолжатся", - уточнил Стихин.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству"). Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.