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В Свердловской области выявили первые за эпидемический сезон случаи гриппа

Специалисты ведут мониторинг ситуации с сентября 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Специалисты в Свердловской области зафиксировали в регионе первые за эпидемический сезон случаи гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора во вторник.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи гриппа на данный момент в России не зафиксированы.

"В рамках "дозорного" лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" за неделю обследован 41 человек: выделены вирусы SARS-CoV-2, риновирусы, парагрипп, грипп В", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного Роспотребнадзора, вирусы гриппа выявлены в двух пробах впервые за текущий эпидсезон - мониторинг ситуации ведется с сентября 2020 года.

В сообщении ведомства уточняется, что по состоянию на 15 января в Свердловской области проведено 2 589 030 прививок от гриппа, охват населения составил 62%.

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