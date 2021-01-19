Прокуратура Екатеринбурга потребовала устранить нарушения по уборке снега в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура города Екатеринбурга внесла представление с требованием об устранении нарушений за качество уборки снега врио главы города Алексею Орлову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"В ходе обследования улично-дорожной сети г. Екатеринбурга на предмет соблюдения требований к эксплуатационному состоянию дорог в зимний период, проведенного прокуратурой города во второй декаде текущего месяца, выявлено, что <…> улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки. <…> В связи с выявленными нарушениями прокуратура города временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову внесла представление с требованием об устранении нарушений, результаты рассмотрения которого находятся на контроле", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе прокурорской проверки исполнения администрацией города обязанности по содержанию автомобильных дорог были выявлено наличие рыхлого снега и зимней скользкости на покрытии проезжей части после окончания снегопада, снежных валов на бортовом камне, снежных валов ближе 10 м от пешеходных переходов и ближе 20 м от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств.

В прокуратуре региона добавили, что по законодательству, содержание дорог местного значения, которое также предполагает снегоочистку и расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных валов с обочин, регулярную очистку от снега и льда элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек, возложено на орган местного самоуправления - администрацию города Екатеринбурга и отметили, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, который будет проводится на системной основе в течение всего зимнего периода.

Врио главы Екатеринбурга в своем Instagram написал, что прошедшая неделя с обильными снегопадами принесла ощутимые неудобства жителям города и явилась крайне серьезным вызовом для коммунальных служб Екатеринбурга. "Несмотря на то, что ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, от жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован <...>", - отметил он.

Орлов добавил, что в связи с такими обстоятельствами было принято решение об усилении контроля за работой ДЭУ и подрядных организаций. Также на ежедневной основе будут проводиться совещания с заместителем главы города по вопросам благоустройства Алексеем Бубновым, главами районов и руководителями ДЭУ, представителем ГИБДД.

В новость были внесены изменения (14:55 мск) — добавлена информация после четвертого абзаца.