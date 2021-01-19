Число мошенничеств и дистанционных краж денег со счетов в ХМАО выросло за год в 1,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в 2020 году зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) рост на 48,5% до 8 368 количества преступлений, связанных с мошенничеством и кражами денег дистанционным способом, в сравнении с 2019 годом. За прошлый год дистанционным способом с банковских счетов жителей региона мошенники похитили 531 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Югре Ольга Абмайкина.

"В Югре по итогам 2020 года число преступлений, связанных с мошенничеством и кражами денег дистанционным способом, достигло 8 368. В 2019 году их было 5 637. Рост на 48,4%. За прошлый год дистанционным способом с банковских счетов жителей региона мошенники похитили 531 млн рублей, такая статистика собрана впервые, ранее ее не было по региону", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, с чем связана такая резкая динамика, неизвестно. При этом почти все пострадавшие от действий мошенников знали о их схемах работы и последствиях, которые они несут. "Как рассказывают пострадавшие сотрудникам полиции, они знали, к чему может привести общение с неизвестными, были уверены, что с ними этого произойти не может. Но как только с ними сталкиваются, так сразу переводят им значительные деньги. Некоторые по несколько миллионов рублей", - отметила Абмайкина.

Она уточнила, что наиболее распространенная схема - ложный звонок от имени сотрудника банка, когда неизвестный сообщает человеку, что якобы зафиксирован вход в личный кабинет из другого города или страны, произведены подозрительные операции с его счетом и после этого выясняет данные банковской карты и переводит с нее средства на свои счета. "Две трети из 8,3 тыс. преступлений - это ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Остальные - это дистанционные кражи со счетов", - пояснила собеседница.

Абмайкина добавила, что большие ущербы полиция фиксирует, когда жители в поисках заработка начинают общаться с лжеброкерами, хотят "сыграть на бирже" и размещают деньги на "брокерских конторах". Например, одна из частых схем, когда жителю региона на электронную почту приходит письмо с предложением заработать на инвестициях, человек выходит на лжеброкеров, переводит им средства для "игры на бирже", которые резко увеличиваются, но при желании их вывести, выясняется, что нужно оплатить комиссию, а при ее внесении мошенники перестают выходить на связь. "Первая подобная схема была опробована в Югре в январе 2020 года. В результате один из жителей лишился трех миллионов рублей. Но самое крупное подобное мошенничество привело к потере 12 млн рублей одним из граждан", - резюмировала она.