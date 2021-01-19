Старшеклассники в Югре полностью вернутся к очному обучению до февраля

Муниципалитеты ХМАО с 9 ноября перевели на дистанционное обучение учеников 6-11-х классов. Удаленный режим образования был введен для школ, если число занимающихся в 1,5 раза превышало расчетную мощность учебного заведения или в случае выявления за последний месяц у педагога коронавируса.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют до февраля текущего года вернуть на очную форму обучения всех учеников 6-11 классов. Сейчас на дистанте находятся около 20 тыс. школьников, сообщил во вторник директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"Мы отработали вопрос поэтапного возвращения школьников за парты. <…> К 31 января мы планируем вернуться к очной форме образования во всех учебных заведениях", - сказал Дренин в ходе заседания оперативного штаба региона по коронавирусной инфекции.

По его словам, на дистанционной форме обучения находится 14,5% обучающихся 6-11 классов, это чуть более 20 тыс. школьников. При этом в конце 2020 года их было около 40 тыс. "В настоящий момент сохраняется смешанная форма обучения для студентов колледжей, студенты вузов сейчас находятся на сессии, которая проводится в режиме дистант", - добавил Дренин.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 января зарегистрировано 45 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 622 человека, 41 603 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.