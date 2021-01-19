На Урале прекратили дело о мошенничестве глав кредитного кооператива на 1,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива, обвиняемые в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды на сумму более 1,6 млрд рублей в связи с истечением срока давности освобождены от уголовного преследования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Уголовное дело по обвинению Брылякова и Харина, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), а также в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), прекращено судом на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что суд постановил отменить меру пресечения подсудимых - подписку о невыезде и надлежащем поведении. Иски потерпевших и их представителей оставлены без рассмотрения.

"При этом оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Постановление в законную силу не вступило", - уточнили в пресс-службе.

Прокуратура Свердловской области в декабре 2018 года сообщала, что с 2005 по 2010 год руководители некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан "Актив", действуя по принципу финансовой пирамиды, под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке обмена валют по свободным ценам совершили хищение более 1,3 млрд рублей. Было установлено, что обвиняемые создали целую сеть кредитных кооперативов по всей России, организовав широкую рекламную кампанию. От их действий пострадали более 26,5 тыс. граждан, общая сумма ущерба которых составила свыше 1,6 млрд рублей.