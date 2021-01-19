В новом районе Кургана до 2024 года планируют построить 264 тыс. кв. м жилья

ТАСС, 19 января. Строительство 264 тыс. кв. м жилья запланировано до 2024 года в Заозерном районе Кургана - новом районе, где уже проживает треть жителей города. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

"Очень активно развиваем жилищное строительство. У нас в планах все земельные участки в Заозерном обеспечить дорогами и социальными объектами. И у нас уже есть потенциальные компании, которые готовы заходить и строить. На участке 255 га в период с 2020 по 2024 годы планируется построить 264 тыс. кв. м жилья", - рассказал замгубернатора области Анатолий Воробьев полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву во время его рабочей поездки в Курган, передает пресс-служба.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что Заозерный жилой массив имеет огромный потенциал для строительства жилья и всей необходимой социальной инфраструктуры, включая детские сады, скверы, школы, парки, дороги и магазины.

"В Заозерном сейчас живет треть жителей Кургана. Мы хотим построить и запустить несколько сотен тысяч квадратных метров жилья, включая малоэтажное жилье и ИЖС, параллельно будем благоустраивать там отдельные площадки под скверы. Будет развиваться и сопутствующая коммерческая инфраструктура. Район получится красивый и современный", - цитирует Шумкова пресс-служба.