В Свердловской области запустят брендированный поезд по "Императорскому маршруту"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Первый поезд, в котором воссоздана атмосфера начала XX века, отправится с туристами из Екатеринбурга в Алапаевск 21 февраля по "Императорскому маршруту", который включает в себя места памяти представителей дома Романовых и их резиденции. Об этом сообщает во вторник департамент информационной политики Свердловской области.

"Брендированный вагон "Императорского маршрута" был презентован в Екатеринбурге в октябре 2020 года - в дни памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и алапаевских мучеников. У всех желающих появляется возможность проехать в вагоне, в котором воссоздана атмосфера начала XX века, действует аудиогид", - приводят в департаменте слова заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.

В департаменте отметили, что первый поезд с туристами отправится 21 февраля, он будет следовать в рамках тура Екатеринбург - Алапаевск. Вагон будет курсировать по специально разработанному расписанию, позволяющему добраться до Алапаевска почти за три часа, что существенно быстрее обычного пригородного поезда.

Уточняется, что билеты на поезд можно приобрести только в составе тура. В программу включено посещение Музея памяти представителей Российского Императорского дома "Напольная школа в Алапаевске" с возможностью проведения театрализованной экскурсии, знакомство с Домом-музеем Петра Чайковского, шахтой Межной и музеем деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.

В вагоне 44 места для сидения, добавили в департаменте, он оснащен системой микроклимата, экологически чистым туалетным комплексом и видеомониторами. В торце вагона организована фотозона, имитирующая интерьер императорского вагона. Пассажирам будут предоставляться женские и мужские костюмы начала XX века для фотографирования. Вагон также оборудован для путешествия маломобильных граждан.

Проект реализован правительством Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", оператором является компания "Южный экспресс".

О проекте

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".

Алапаевск расположен в центре Свердловской области, расстояние по железной дороге до Екатеринбурга составляет 180 км. В ночь на 18 июля 1918 года, на следующий день после расстрела царской семьи, в 18 км от города Алапаевска у рудника Нижняя Селимская в одну из шахт были сброшены тела членов дома Романовых и близких к ним людей. Среди убитых - великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Михайлович.