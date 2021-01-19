В Курганской области создадут центр подготовки поисковых отрядов

ТАСС, 19 января. Центр подготовки поисковых отрядов создадут в Курганской области на базе оздоровительного лагеря "Романтика" в Кетовском районе при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе региональной Думы.

"Координационный комитет Фонда президентских грантов назвал в числе победителей всероссийского конкурса проект зауральской некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив "Содействие". Уже в самое ближайшее время будет создан Центр подготовки поисковых отрядов. Только прямое федеральное грантовое финансирование составит 1,1 млн рублей. Основная же материальная база сформирована за счет помощи правительства Курганской области", - говорится в сообщении, при этом объем финансирования проекта властями не уточняется.

Отмечается, что Центр подготовки поисковых отрядов будет создан на базе оздоровительного лагеря "Романтика" в Кетовском районе. Здесь будет проводиться как общетеоретическая, так и практическая подготовка - на опытной тренировочной площадке, имитирующей реальные раскопы. В частности, важным направлением работы центра станет подготовка участников отрядов к проведению "Вахты Памяти" - всероссийской акции, направленной на восстановление имен погибших в годы Великой Отечественной войны.

"В Курганской области уже достаточно давно действуют 13 поисковых отрядов. Ежегодно они пополняются новыми добровольцами, которые принимают участие в экспедициях, проходящих в других регионах страны. По мнению [руководителя общественного объединения "Молодые парламентарии Курганской области"] Станислава Бессонова, качественная подготовка поисковиков позволит не пропустить ни одной детали на полях сражений, сделать все для розыска и захоронения останков защитников Отечества. Кроме того, как известно, полевые экспедиции небезопасны из-за наличия большого количества неразорвавшихся боеприпасов, поэтому уровень подготовки каждого поисковика является залогом сохранения собственного здоровья и даже жизни", - добавили в Думе.

Кроме того, планируется реализовать проект "Парк исторической реконструкции" - посетители такого парка смогут побывать в окопах и блиндажах, построенных в соответствии с практикой Великой Отечественной войны, узнать о повседневной жизни советских солдат.