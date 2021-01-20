В Курганской области более 7 тыс. человек окунулись в купели на Крещение

ТАСС, 20 января. Более 7 тыс. человек окунулись в купели на Крещение в Курганской области, из них три тысячи - в Кургане. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 2021 году в организованные на территории региона 36 купелей в праздник Крещение Господне окунулись более 7 тыс. зауральцев, 3 тыс. из них в городе Кургане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия прошли без происшествий. В этом году в ходе патрулирований по водоемам региона была выявлена лишь одна несанкционированная купель в Кургане.

Сейчас все иордани уже заблокировали - закрыли досками или запечатали льдом.

Безопасность в крещенские купания обеспечивали 383 человека и 246 единиц техники. "На протяжении всего времени функционирования купелей с раннего утра по полуночи вместе с сотрудниками МЧС России на страже безопасности граждан находились сотрудники полиции, аварийно-спасательных формирований, медицинские работники, представители регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, общества спасания на водах, казачьего сообщества", - уточнили в ведомстве.