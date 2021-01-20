Омбудсмен рассказала о состоянии здоровья экс-схимонаха Сергия после голодовки

11 января член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала о том, что Романов объявил сухую голодовку. 15 января адвокат бывшего клирика сообщила о том, что он начал принимать воду.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который находится под стражей в изоляторе "Матросская тишина", после завершения сухой голодовки чувствует себя удовлетворительно. Об том сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Его навещают адвокаты и правозащитники, вопросов по доступу не поступает. Он начал употреблять пищу, по моей информации, как мне сообщают представители ОНК, на него влияют старцы с Афона, каким-то образом вразумляют его. Никакой тревоги никто не выказывает, по состоянию здоровья его вопросов нет", - сказала она, уточнив в беседе с корреспондентом ТАСС, что состояние Романова "оценивается как удовлетворительное".

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству"). Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.