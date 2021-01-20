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В изоляторе в Челябинской области обнаружили тело несовершеннолетнего арестанта

По данным полиции, предположительно он покончил жизнь самоубийством

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноармейском районе Челябинской области обнаружили в камере изолятора временного содержания тело несовершеннолетнего следственно-арестованного гражданина. Проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно покончившего жизнь самоубийством. Ранее несовершеннолетнему подозреваемому в незаконном обороте наркотиков судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследуемого следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в Главном управлении МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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