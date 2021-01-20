В Свердловской области в купели на Крещение окунулись более 39 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Более 39 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Свердловской области. Это почти на 19 тыс. меньше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в среду.

"В купели окунулись 39 200 человек, что почти на 19 тысяч меньше, чем в прошлом году. Наиболее популярными среди горожан в этом году стали места крещенских купаний на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду в городе Екатеринбурге, на реках Актай и Тура в городе Верхотурье, а также на водоемах городов Первоуральска и Нижнего Тагила", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в регионе было организовано 112 купелей.

Происшествий на Крещенских купаниях в Свердловской области в этом году не было, безопасность граждан обеспечивали более 1,5 тыс. специалистов из силовых структур, медперсонала и общественных организаций. При патрулировании водоемов в регионе были обнаружены пять несанкционированных купелей, они были оперативно ликвидированы, отметили в пресс-службе.