Омбудсмен возложила ответственность за детей в Среднеуральском монастыре на органы власти

"В своем [ежегодном] докладе я написала. Я не стала критиковать особо монастырь. Я критиковала наши госструктуры, наше Министерство соцполитики. Они мало уделили внимания этим детям, которые переданы в монастырь. Опекаемые (находящиеся на учете органов опеки - прим. ТАСС) дети все покинули монастырь. Но находящиеся там дети тоже требуют внимания", - сказала она в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Ответственность за детей прихожан, находящихся в захваченном бывшим схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральском женском монастыре, лежит на органах госвласти, в частности на региональном министерстве соцполитики, считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Мерзлякова отметила, что речь идет о детях, переданных в монастырь по нотариальной доверенности. По ее мнению, ответственность за них должны нести органы опеки.

В начале октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. Сообщения о ненадлежащем обращении с детьми появились летом 2020 года. До конфликта дети прихожан обучались непосредственно в Среднеуральском женском монастыре на семейной форме обучения и были прикреплены к Свято-Симеоновской гимназии. Однако после захвата Романовым обители учебное заведение приостановило эту деятельность, предоставив родителям в качестве альтернативы возможность подать документы на обучение непосредственно в гимназии. При этом, как сообщала Мерзлякова ранее, дети продолжают приезжать на территорию монастыря.

Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий задержан для дачи показаний 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда, вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение.