Объем выплат свердловским семьям с детьми в пандемию составил более 20 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Свердловские семьи с детьми с начала пандемии получили выплаты, общий объем которых в 2020 году составил более 20 млрд рублей, сообщила в Уральском региональным информационном центре ТАСС заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина.

"В итоге выплаты (весна - лето 2020 года - прим. ТАСС) получили более 889 тыс. детей в Свердловской области, а общий объем выплаченных средств составил более 18 млрд руб. <…> До Нового года выплата (декабрьская - прим. ТАСС) произведена 426 тыс. детям, и ее объем составил более 2 млрд руб.", - рассказала Шубина.

Она отметила, что в соответствии с апрельскими и майскими указами президента семьи с детьми до 3 лет с апреля по июнь 2020 года получали ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Кроме того, в июле 2020 года семьям с детьми от 0 до 16 лет было дополнительно выплачено по 10 тыс. рублей. По поручению президента в декабре 2020 года все семьи с детьми до 7 лет включительно получили выплату в размере 5 тыс. руб., и аналогично июльской она прошла автоматически.

Шубина добавила, что семьи с детьми до семи лет включительно, которые не получили декабрьскую выплату, могут подать заявление до 1 апреля 2021 года в электронном виде через портал госуслуг или обратиться в территориальное управление ПФР.

Большинство семей, по данным ПФР, обратились за выплатами в электронном виде через единый портал госуслуг, при подаче заявления не требовалось никаких дополнительных документов. Все необходимые проверки и дополнительные данные ПФР запрашивал с помощью системы межведомственного взаимодействия самостоятельно.