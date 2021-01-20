Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился за год почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился на 44% в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба авиаузла в среду.

"В минувшем году на рейсах в аэропорту Екатеринбурга обслужено 3 млн 550 тыс. пассажиров, что на 44% ниже показателей 2019 года. В течение года в Кольцово совершено 21 747 самолетовылетов. В пятерку наиболее популярных направлений полетов в ушедшем году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в работу аэропорта. Наибольшее снижение пассажиропотока зафиксировано в международном секторе: на 84%, что связано с закрытием международного авиасообщения с марта 2020 года. Всего по итогам года на зарубежных рейсах в Кольцово обслужено 332,8 тыс. пассажиров.

В 2020 году 91% пассажиропотока аэропорта Екатеринбурга обеспечили внутрироссийские рейсы, где было обслужено свыше 3 млн 217 тыс. человек (минус 25% в сравнении с 2019 годом), отметили в пресс-службе. При этом четверть всего внутреннего пассажиропотока пришлась на южные направления. "В ушедшем году на рейсах в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу и Геленджик обслужено 859,2 тыс. человек, что сопоставимо с показателями 2019 года. Более 55% пассажиропотока аэропорта пришлось на региональные маршруты в обход Москвы", - уточнили в аэропорту.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 г. является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).