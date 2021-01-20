Епархия прокомментировала данные о средствах, переводимых захваченным монастырем на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Заявления адвоката бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) о том, что Среднеуральский женский монастырь якобы переводил епархии ежегодно около 20 млн рублей, не соответствуют действительности и являются попыткой манипуляции общественным мнением, заявил ТАСС секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

"Взносы местных религиозных организаций в епархию являются их обязанностью, открыто прописанной в правоустанавливающих документах, и являются сенсацией не большей, чем информация о том, что профсоюзы получают профсоюзные взносы. До сих пор поступающие средства от Среднеуральского монастыря в епархию являются возмещением затрат на коммунальные платежи, так как все договоры со снабжающими организациями заключены с Екатеринбургской епархией. Если бы епархия отказалась брать эти средства и перестала оплачивать коммунальные платежи, расторгла бы договоры и отключила бы монастырь от энергоресурсов, то пострадавшими оказались бы насельники обители. Странно, что гуманная позиция епархии адвокатом Бабиковым ныне ставится ей же в вину", - сказал собеседник агентства.

Секретарь епархиального совета назвал слова адвоката манипуляцией. "Налицо попытка манипуляции общественным мнением со стороны адвоката эмоциональным сообщением банальностей. Сожалеем, что адвокат публично сообщает некорректную информацию, которая, помимо своей фантастичности, не имеет отношения к делу бывшего схиигумена Сергия (Романова) и никак не сможет его защитить от обвинений, ставших причиной его ареста", - добавил он.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству"). Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.