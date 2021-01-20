В Шадринске возбудили уголовное дело из-за оплаты незавершенных работ на насосной станции

ТАСС, 20 января. Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями и приемке незавершенных работ при строительстве резервуара для воды на насосной станции в Шадринске по муниципальному контракту. Были переведены более 17 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"Проведенные мероприятия показали, что должностными лицами была произведена приемка фактически невыполненных работ на общую сумму 17 млн 180 тыс. рублей [при строительстве резервуара запаса воды насосной станции в Шадринске]. И там определенное оборудование отсутствовало, которое должно было быть согласно условиям договора. Соответственно по статье 285 УК РФ возбудили уголовное дело - это злоупотребление должностными полномочиями", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что муниципальный контракт в 2019 году был заключен с генеральным подрядчиком - ООО "Спецмонтаж".

Ранее в администрации Шадринска прошли обыски. По данным пресс-службы администрации города, правоохранительные органы изучали документы комитета по строительству и архитектуре.