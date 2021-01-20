Почти 97% находящихся на карантине классов в Свердловской области закрыты из-за COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Свыше 96,5% классов в школах Свердловской области, которые ушли на карантин, закрыты из-за случаев коронавирусной инфекции. Всего три класса в регионе закрыты из-за гриппа и ОРВИ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства образования и молодежной политики региона.

"По данным Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 20 января в регионе нет полностью закрытых школ. В 43 общеобразовательных учреждениях 88 классов закрыты на карантин. Из них 85 классов закрыты на карантин в связи с фиксацией случаев коронавирусной инфекции, 3 класса закрыты по причине гриппа и ОРВИ", - сказали в пресс-службе.

К очной учебе школьники всех классов в регионе вернулись с 11 января.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 66 тысяч. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах на концертах, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 1 февраля самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.