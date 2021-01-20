В Свердловской области использовали более 93% поступившей вакцины от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса в Свердловской области получили более 14 тыс. человек, в Екатеринбурге - более 6 тыс. Об этом сообщил в среду главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Всего в регион поступило 15 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Ранее в средствах массовой информации сообщали, что в Екатеринбурге заканчивается вакцина от COVID-19.

"В области привито более 14 тыс. человек, у нас в городе - чуть больше 6 тыс.", - сказал Харитонов.

Как сообщал во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков, следующая разовая партия вакцины, которую получит регион через несколько дней, составит 60 тыс. доз.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 66 тыс.