{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области использовали более 93% поступившей вакцины от коронавируса

В регион ранее направили 15 тыс. доз "Спутника V", привито более 14 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса в Свердловской области получили более 14 тыс. человек, в Екатеринбурге - более 6 тыс. Об этом сообщил в среду главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

На эту тему
Началась вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?

Всего в регион поступило 15 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Ранее в средствах массовой информации сообщали, что в Екатеринбурге заканчивается вакцина от COVID-19.

"В области привито более 14 тыс. человек, у нас в городе - чуть больше 6 тыс.", - сказал Харитонов.

Как сообщал во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков, следующая разовая партия вакцины, которую получит регион через несколько дней, составит 60 тыс. доз.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 66 тыс.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Аниме "Тетрадь смерти" запретили к показу в России
Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры
Читать полностью