Заключенным колонии в Тюмени незаконно давали право жарить шашлыки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСИН России по Тюменской области выявили в колонии строгого режима № 1 в Тюмени факты незаконного создания благоприятных условий для заключенных в виде передач им запрещенных продуктов и иных запрещенных предметов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСИН.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) УФСИН России по Тюменской области получены и предварительно проверены данные, свидетельствующие о том, что сотрудники исправительной колонии № 1, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, создавали благоприятные условия отбывания наказания, а также допускали послабление режима для осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении. Так, было установлено, что в декабре 2020 года на территорию режимного объекта были доставлены предметы и продукты питания, которые запрещены для передачи через комнату приема посылок и передач учреждения законным способом", - сообщили в пресс-службе.

По данным ТАСС, в результате заключенные получили непредусмотренную режимом содержания возможность жарить шашлыки, ели селедку под шубой. По информации УФСИН, запрещенные предметы доставлялись в автомобиле при завозе продуктов в колонию.

По данным фактам проводится служебная проверка, сотрудниками ОСБ УФСИН по Тюменской области материал направлены в следственные органы.