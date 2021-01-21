В Свердловской области за три года направят на благоустройство более 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Свердловские власти распределят между муниципальными образованиями более 1 млрд рублей на проекты по созданию современного облика сельских территорий, развитию инфраструктуры и общественных пространств, а также улучшению жилищных условий. Программа финансирования этих мероприятий принята до 2023 года, сообщил департамент информационной политики региона в четверг.

"В Свердловской области 21 января принята программа финансирования мероприятий по благоустройству сельских территорий до 2023 года. Между муниципальными образованиями за три года будет распределено более миллиарда рублей на проекты по созданию современного облика сельских территорий, обустройство инженерной инфраструктуры под жилищную застройку, улучшение жилищных условий селян, благоустройство общественных территории", - говорится в сообщении.

В частности, по словам министра агропромышленного комплекса региона Артема Бахтерева, приведенным в сообщении, по программе "Современный облик сельских территорий" в 2021 году завершат строительство школы на 550 мест в селе Байкалово. Также в этом году начнется строительство школы на 400 мест и масштабная модернизация системы канализации в двух микрорайонах поселка Пышма. Также планируется приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Пионерский Ирбитского района.

В департаменте отметили, что в 2021 году муниципалитеты получат 64 млн рублей из областного бюджета на мероприятия по улучшению жилищных условий селян: строительство жилья для молодых специалистов, предоставление земельных участков под застройку, субсидии на строительство жилья. Всего до 2023 года на эти цели будет направлено 135 млн рублей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ, в том числе "Современный облик сельских территорий".