Добыча нефти в Югре сократилась в 2020 году почти на 11%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по итогам 2020 года снизился почти на 11% - до 210,7 млн тонн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры.

"В 2020 году нефтедобывающие предприятия, работающие в Югре, добыли 210,7 млн тонн нефти, что на 10,7% (25,3 млн тонн) меньше объема добычи 2019 года. Снижение уровня нефтедобычи в автономном округе обусловлено реализацией организациями соглашения ОПЕК +", - говорится в сообщении.

По данным департамента, лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть" - 46,7% от общего объема, "Сургутнефтегаз" (20,6%) и "Лукойл" (14,4%). Из недр автономного округа они извлекают свыше 81% от общего объема нефтедобычи в регионе. "Несмотря на выполнение обязательств по соглашению ОПЕК +, нефтяным компаниям удалось удержать на уровне прошлых лет показатели объема эксплуатационного бурения в автономном округе - в 2020 году проходка составила 16,9 млн метров", - отметили в департаменте.

В ноябре 2020 года директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов сообщил журналистам, что регион намерен наверстать упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда соглашение прекратит свое действие.

По данным правительства ХМАО, в регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.