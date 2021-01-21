В Челябинске возбудили дело об избиении ребенка в аэропорту

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили дело об избиении в аэропорту жительницей Краснодарского края несовершеннолетней дочери. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-центра Уральской транспортной прокуратуры.

По версии органов предварительного расследования, 11 января жительница Краснодарского края в аэропорту Челябинска нанесла своей несовершеннолетней дочери не менее пяти ударов в область головы. Тем самым она причинила ей телесные повреждения, черепно-мозговую травму.

"Челябинская транспортная прокуратура дала согласие на возбуждение уголовного дела. Женщина подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). В настоящее время по уголовному делу ведется дознание, ход и результаты которого находятся на контроле у прокурора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор Хостинского района Сочи был проинформирован транспортным прокурором об обстоятельствах преступления. Кроме того, он уведомлен о необходимости провести проверку, как органы и учреждения системы профилактики работали с семьей.