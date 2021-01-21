Монахиню захваченного монастыря на Урале оштрафовали за обучение детей без лицензии

"Мировой судья постановил Марию Дестефанис признать виновной в административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей", - сказала судья.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Мировой судья судебного участка № 3 Верхнепышминского района Свердловской области оштрафовал монахиню Среднеуральского женского монастыря на 500 рублей по административному делу об осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения, передает корреспондент ТАСС

До конфликта в Среднеуральском женском монастыре дети прихожан обучались непосредственно в обители на семейной форме обучения и были прикреплены к Свято-Симеоновской гимназии. Однако после захвата монастыря бывшим схимонахом Сергием (Романовым) учебное заведение приостановило эту деятельность, предоставив родителям в качестве альтернативы возможность подать документы на обучение непосредственно в гимназии.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей, он также был лишен права ношения наперсного креста, позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем и отлучил от церкви, патриарх утвердил это решение. Епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом, доступ в него ограничен сторонниками бывшего схимонаха.

Бывшего схимонаха задержали для дачи показаний 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда, вину обвиняемый не признает.