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Пандемия COVID-19

УрФУ начнет обучение в гибридном формате с 15 февраля

Осенью в университете ввели дистанционный формат из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ), который является крупнейшем в округе, начнет обучение в смешанном формате 15 февраля - лекции будут проходить дистанционно, практические занятия - очно. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в четверг.

Дистанционное обучение в УрФУ было введено осенью 2020 года из-за распространения коронавируса.

"Весенний семестр в университете начнется в гибридном формате: с 15 февраля потоковые лекции будут проходить дистанционно, практические занятия - в вузовских аудиториях и лабораториях", - цитирует пресс-служба ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

В пресс-службе отметили, что изменения в учебном графике возможны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

УрФУ вляется крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

Теги
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