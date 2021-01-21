В Челябинской области возбудили дело после сообщений об обледеневшем многоквартирном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело, после того как в местных СМИ рассказали об обледеневшем многоквартирном жилом доме в Чебаркуле, трубы, фундамент, фасад которого требуют ремонта. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК России по региону.

"В региональных СМИ была размещена информация о том, что должностными лицами органов самоуправления и управляющей компании не принимаются меры к ремонту и обслуживанию жилого здания в городе Чебаркуле. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, управляющей компании и будут приняты необходимые меры для восстановления нарушенных прав жильцов.