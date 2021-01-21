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СК возбудил уголовное дело из-за нарушений пожарной безопасности в тюменском пансионате

Сотрудники организации оказывали услуги по круглосуточному проживанию 26 пожилым людям

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении пансионата для престарелых в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Проверки пансионатов в Тюменской области проводятся после пожара в частном учреждении в поселке Боровский, где 9 января погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре. После одной из проверок прокуратура обратилась в суд для приостановки деятельности пансионата "Новая жизнь", в котором также нашли нарушения пожарной безопасности.

"Следственными органами СКР по Тюменской области по факту оказания услуг в организации, оказывающей социальную помощь престарелым гражданам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что сотрудники организации оказывали услуги по круглосуточному проживанию в доме 26 гражданам пожилого возраста с грубым нарушением правил пожарной безопасности.

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