В Челябинской области не будут вводить "паспорта вакцинации"

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Челябинской области не намерены вводить "паспорта вакцинации" и другие формы подтверждения факта прохождения вакцинирования людьми. Об этом в четверг на совещании с главами муниципальных образований заявил губернатор региона Алексей Текслер.

"Обращаю внимание, что на уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не будем. При этом вакцинация и создание широкой доступности вакцины - это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации. Главная цель - это ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу, как следствие - снижение уровня заболеваемости, госпитализации, а, значит, и возможность поэтапного снятия ограничений", - сказал губернатор.

По данным областного Минздрава, в регионе по состоянию на 21 января подтвержден 42 361 случай заражения коронавирусом (плюс 294 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 12 502 человека. Всего 28 268 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий вне заведений общественного питания при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.