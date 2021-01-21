Депутат Сургута оспорит в суде снятие своей кандидатуры с конкурса на пост главы города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов намерен обжаловать в суде решение конкурсной комиссии о снятии своей кандидатуры с конкурса на пост главы города из-за неправильного оформления или неполных сведений в поданных документах.

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента, только один кандидат из 32 человек - инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики Артур Романов - предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения. Вопрос о сроках нового конкурса дума Сургута планирует рассмотреть 29 января.

"Подаю документы в суд, намерен оспорить решение конкурсной комиссии, которая отклонила мои документы и нарушила мои конституционные права. Считаем, что у меня все документы сделаны правильно", - сообщил Барсов в четверг ТАСС.

По его словам, конкурсная комиссия не уточнила ему, какие документы были оформлены неверно. "По регламенту нам [кандидатам] должны были через сутки после заседания конкурсной комиссии (20 января - прим. ТАСС) объяснить причины отклонения документов. Но я лишь получил информацию, что снят, поскольку у меня неправильно оформлены документы и в них содержатся неполные сведения - без других подробностей", - сказал собеседник агентства.

Заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута всего подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. Среди заявившихся - депутат Тюменской областной думы, член ЛДПР Михаил Селюков, депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов, директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач, бизнесмены, фрилансеры, сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. При этом временно исполняющая обязанности мэра Анна Томазова документы не подала. Как уточняли ТАСС в пресс-службе местной думы, такое число желающих принять участие в конкурсе объясняется простотой процедуры подачи документов. В день проведения конкурса 18 января зарегистрировались на участие в нем 32 человека.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил, что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.