В Югре планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют в 2023 году завершить строительство проблемных домов и полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе. Об этом в четверг сообщил журналистам исполнительный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры Михаил Павлов.

"По "дорожной карте" мы планируем завершить решение вопросов по проблемным объектам в 2023 году. Но, к сожалению, жизнь и законодательство вносят свои коррективы, и достройка части домов может быть отложена на дальнейшее время. Но в любом случае мы будем прилагать максимальные усилия к тому, чтобы все объекты закрыть в 2023 году", - сказал Павлов.

В свою очередь директор регионального департамента строительства Кирилл Мыскин сообщил, что на 1 января 2020 года в реестре проблемных объектов находилось 27 домов, это 2 тыс. 193 пострадавших дольщика. При этом по итогам прошлого года в реестре осталось 1 тыс. 627 пострадавших граждан в трех муниципальных образованиях (Лангепас, Сургут и Нефтеюганск).

"В 2020 году из реестра проблемных объектов исключено десять объектов. По пяти из них было завершено строительство собственными силами застройщиков, по трем строительство завершено силами инвесторов, привлеченных со стороны, по одному объекту застройщик произвел возврат денежных средств и по одному объекту предоставил жилое помещение в готовом объекте", - уточнил Мыскин.

Он добавил, что в реестре в течение года новых проблемных объектов не появилось.