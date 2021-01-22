В Югре воспользовались частью семейного капитала более 9 тыс. семей в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Свыше 9,1 тыс. семей Ханты-Мансийского автономного округа, имеющие трех и более детей, воспользовались в 2020 году правом получить часть югорского семейного капитала - до 35 тыс. рублей на неотложные нужды, сообщили ТАСС в региональном департаменте социального развития.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - 150 тыс. рублей. Весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса власти Югры разрешили семьям направить до 35 тыс. рублей данной выплаты на неотложные нужды. Воспользоваться этим правом можно до 1 января 2022 года, обратившись в центр социальных выплат по месту жительства, оформив заявление на портале госуслуг или в многофункциональном центре.

"9 134 многодетным семьям в Ханты-Мансийском автономном округе, имеющим право на югорский семейный капитал, в 2020 году была установлена возможность получения единовременной выплаты на неотложные нужды в размере до 35 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

На югорский семейный капитал власти региона в 2020-2021 годах планируют направить более 789 млн рублей. По данным региональных властей, число многодетных семей в Югре за последние три года выросло более чем на 20% - с 23 тыс. до 28 тыс. Выплату, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины. Она действует до конца 2026 года.