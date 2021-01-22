Экспорт свердловских предпринимателей через "Почту России" вырос в 2020 году в 2,5 раза

"В целом экспорт уральских предпринимателей за год вырос в 2,5 раза. Если в 2019 году было отправлено на экспорт 12,8 млн отправлений, то в 2020 году - 31,9 млн отправлений", - сказал он.

Директор макрорегиона подчеркнул, что в связи с пандемией предприниматели Свердловской области среагировали на рост спроса на продукцию, приобретаемую в интернете, в том числе со стороны зарубежных пользователей. Таким образом, вырос и объем экспортных отправлений свердловчан. По словам Киселева, на экспорт отправляется самая разная продукция: картины уральских художников, шоколад ручной работы, уральские травы и чага, ортопедические матрасы.

Киселев добавил, что пандемия коснулась и количества международной корреспонденции. "Основные изменения за год коснулись прежде всего международного потока почтовой корреспонденции. Это связано с пандемий во многом. <…> Мы потеряли по сравнению с 2019 годом в международном входящем посылочном потоке 24%", - сказал он, добавив, что при этом на 20% выросло количество внутренних курьерских посылок. В пресс-службе ТАСС пояснили, что количество международных отправлений, доставленных свердловчанам в 2020 году, составило 6,6 млн, а внутрироссийских - 3,5 млн. Как пояснил Киселев, рост отправлений по России связан с развитием электронной коммерции внутри страны. Хороший рост, по его словам, показала курьерская доставка и в целом цифровизация сервисов "Почты России", что вызвало, в свою очередь, рост объема отправлений. Количество международных отправлений, как пояснил Киселев, после "провала" в период первой волны пандемии летом стабилизировалось и вернулось к допандемийному уровню в высокий сезон с ноября 2020 года.