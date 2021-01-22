В Курганской области разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей

ТАСС, 22 января. Курганские власти отменили с 25 января ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В частности, будут возобновлено проведение областных и муниципальных спортивных мероприятий без участия зрителей, тренировки в ряде спортивных учреждений, разрешена работа с небольшими группами в кружках, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"В Курганской области с 25 января отменяют часть ограничений. Возобновляется проведение областных и муниципальных спортивных (физкультурных) мероприятий без участия зрителей, а также тренировочный процесс в [некоторых] учреждениях спортивной подготовки, <…> также в регионе разрешены индивидуальные спортивные тренировки. Разрешено проведение мероприятий в музеях, библиотеках, ГАУ "Курганский областной Дом народного творчества" для учащихся школ и воспитанников детских садов. <…> Принято решение с 25 января возобновить работу кружков в культурно-досуговых учреждений в малых группах до пяти человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе учреждений, где разрешат проведение тренировок, Зауральский колледж физической культуры и здоровья, региональный Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, Курганское училище (колледж) олимпийского резерва, Спортивная школа олимпийского резерва № 1.

При этом в оперштабе добавили, что учреждения дополнительного образования работают в дистанционном режиме. Исключение составят спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

О ситуации в регионе

В регионе продолжает действовать ограничение на нахождение детей младше 18 лет в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно). Также запрещена работа кафе после 23:00, проведение дискотек. Граждане не должны находиться без маски в местах массового пребывания людей, такси, в местах приобретения товаров, услуг, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте - и без перчаток.

Власти также рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 20% сотрудников, а организациям общественного питания приостановить проведение свадеб, банкетов, торжественных и поминальных обедов. В то же время разрешено, в частности, посещать бани, сауны, СПА и массажные салоны. Работают многофункциональные центры, кинотеатры, торговые центры.

В Курганской области, по данным регионального оперштаба, за период пандемии зафиксировано 14 453 случая заражения коронавирусом.