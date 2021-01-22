Центр охраны материнства и детства в Сургуте планируют сдать летом 2021 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Открытие Центра охраны материнства и детства в Сургуте, которое дважды переносилось начиная с 2017 года, планируется летом этого года, его готовность составляет 97-99%, сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и застройщиком "ВИС инфраструктура" о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации центра - одного из крупнейших в России - было заключено в конце декабря 2014 года. Его должны были открыть в 2017 году, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод. Сдать медучреждение планировалось летом 2020 года, но завершение работ было отложено, поскольку из-за пандемии застройщик столкнулся с трудностями.

"Центр охраны материнства и детства в Сургуте планируется открыть летом 2021 года. В настоящее время подрядчик идет в графике, данные планы соблюдает", - сказал Шувалов.

По его словам, сейчас завершаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем, в середине февраля планируется начать приему объекта госэкспертизой. "Готовность объекта - 97-99%. Фактически специалистам осталось смонтировать оборудование, и здание можно будет вводить в эксплуатацию. 15 февраля начнется приемка объекта госэкспертизой", - отметил собеседник агентства.

По данным региональных властей, стоимость возведения объекта составляет около 11 млрд рублей. В центре будут ежегодно планируется принимать около 10 тыс. родов, что составляет примерно половину от общего количества в округе. Общая площадь объекта составит 63 тыс. кв. м. Здесь будет размещено оборудование для телемедицины, при помощи которой планируется, в частности, консультироваться по вопросам лечения пациентов с врачами в Европе, а также ангиограф, позволяющий исследовать состояние сосудов, выявлять повреждения, тромбоз, опухоли и пороки развития различных органов. Основу персонала нового учреждения составят около 800 специалистов.

В центре планируется разметить лабораторию высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний. Рядом с центром планируется создать парковочные площадки примерно на 580 машиномест. На территории перинатального центра будет предусмотрена также детская игровая площадка.