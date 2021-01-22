В Курганской области запустили мобильное приложение для желающих переехать в регион

ТАСС, 22 января. Власти Курганской области запустили мобильное приложение для граждан, желающих переехать в регион. В нем участников проекта "Курганская область зовет!" познакомят с мерами поддержки, которые регион готов оказать им при переезде, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора области.

Ранее ТАСС сообщал о том, что в области по инициативе губернатора Вадима Шумкова запустили проект "Курганская область зовет!", который включает в себя меры поддержки, которые регион готов оказать людям, планирующим связать свою жизнь с ним. Таким образом правительство рассчитывает повлиять на демографическую ситуацию, на отток населения в другие регионы.

"Стать участником проекта "Курганская область зовет!" стало еще проще. Теперь с мерами поддержки можно ознакомиться, скачав на свой гаджет мобильное приложение", - говорится в сообщении.

В рамках проекта "Курганская область зовет!" желающие могут получить в регионе земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. "Преимущества так называемого "Курганского гектара" в том, что такой земельный участок находится в границах населенных пунктов, где есть инфраструктура и можно строить жилые дома. А желающим заняться агробизнесом помогут получить до 100 га сельхозугодий, система грантов поможет даже начинающим предпринимателям. На строительство своего дома предоставляется субсидия до 500 тысяч рублей", - отметили в правительстве.

Также желающим развивать сельское хозяйство в Курганской области можно воспользоваться государственной мерой поддержки - грантом по программе "Агростартап". Можно получить до 5 млн рублей с процентной ставкой от 0,1% на 2 года на строительство сельскохозяйственных ферм и приобретение животных, субсидии на реализацию проектов в сфере растениеводства, гранты начинающим фермерам - до 5 млн рублей, на развитие семейных ферм - до 30 млн рублей.