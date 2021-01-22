Два человека погибли при пожаре в доме в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ), два человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" глава города Андрей Бородкин.

"Сегодня в Югорске произошел пожар, загорелась одна из квартир первого этажа дома № 40 по улице Мира. Сообщение о происшествии поступило в ЕДДС в 10:18 (08:18 мск), открытое горение ликвидировано в 10:31 (08:31 мск), пожар ликвидирован в 10:38 (08:38 мск). Два человека погибли, три человека доставлены в Югорскую городскую больницу", - написал глава города.

По его словам, в тушении было задействовано 25 человек личного состава пожарно-спасательного отряда и 7 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.