В Екатеринбурге завершился прием документов на конкурс на должность мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Прием документов на участие в конкурсе на должность главы администрации Екатеринбурга завершен, всего подано 44 заявки. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.

"Подано 44 заявки", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, 21 января документы на участие в конкурсе подал временно исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов.

Документы на участие в конкурсе принимались до 22 января. После этого начинает работу конкурсная комиссия, в которую вошли три человека от представительного органа власти и три - от губернатора Свердловской области. Конкурс состоится 1 февраля 2021 года.

В декабре 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского. Исполняет обязанности главы первый заместитель мэра Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора региона.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.