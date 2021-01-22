{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге завершился прием документов на конкурс на должность мэра

Всего поступило 44 заявки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Прием документов на участие в конкурсе на должность главы администрации Екатеринбурга завершен, всего подано 44 заявки. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.

"Подано 44 заявки", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, 21 января документы на участие в конкурсе подал временно исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов.

Документы на участие в конкурсе принимались до 22 января. После этого начинает работу конкурсная комиссия, в которую вошли три человека от представительного органа власти и три - от губернатора Свердловской области. Конкурс состоится 1 февраля 2021 года.

В декабре 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского. Исполняет обязанности главы первый заместитель мэра Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора региона.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Теги
РоссияСвердловская область
Курганские власти удвоят объем средств на социальные контракты в 2021 году
В 2020 году в регионе заключили более 2,6 тыс. договоров между структурами социальной защиты и малоимущими семьями
Читать полностью