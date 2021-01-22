Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Кургане

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Синоптики в Кургане предупредили о неблагоприятных до 25 января метеоусловиях для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщили в пятницу на официальном портале регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 16:00 (14:00 мск) 22 января 2021 года до 08:00 (06:00 мск) 25 января 2021 года на территории Кургана ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия - прим. ТАСС) 1-й степени опасности", - говорится в сообщении.

Региональное ГУ МЧС опубликовало штормовое предупреждение из-за грядущих морозов. По данным администрации Кургана, 23 и 24 января на территории Кургана и области ожидается понижение температуры до минус 43 градусов.

"Поручено отработать вопросы усиления аварийных бригад и подачи ресурсов ресурсоснабжающими организациями. <…> В муниципалитете на выходные дни <…> будут назначены ответственные дежурные. Как подчеркнул Андрей Потапов (глава Кургана), дежурных также следует определить во всех управляющих компаниях, на предприятиях жизнеобеспечения города и в ДЖКХ", - отмечает пресс-служба администрации.