Более 650 коек в больницах Свердловской области переведут на прием пациентов по профилю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Три больницы в Свердловской области и терапевтический корпус одного из медучреждений (в совокупности более 650 коек) вернутся к приему плановых пациентов после выписки последних пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
"Принято решение о снятии статуса "инфекционный госпиталь" сразу с нескольких наших медучреждений. Речь о больницах в Серове, в Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ № 1 и психиатрической больнице № 6 в Екатеринбурге, детской городской больнице № 8 и областной детской больнице. Всего более 650 коек. Как только оттуда будут выписаны последние больные с COVID-19, медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов", - написал он.
Более 800 коек уже перевели под плановую помощь в больницах Екатеринбурга, Верхотурья, Камышлова, Дегтярска, Рефтинского и Нижнего Тагила.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 67 тысяч. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах на концертах, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 1 февраля самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.