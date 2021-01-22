Более 650 коек в больницах Свердловской области переведут на прием пациентов по профилю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Три больницы в Свердловской области и терапевтический корпус одного из медучреждений (в совокупности более 650 коек) вернутся к приему плановых пациентов после выписки последних пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"Принято решение о снятии статуса "инфекционный госпиталь" сразу с нескольких наших медучреждений. Речь о больницах в Серове, в Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ № 1 и психиатрической больнице № 6 в Екатеринбурге, детской городской больнице № 8 и областной детской больнице. Всего более 650 коек. Как только оттуда будут выписаны последние больные с COVID-19, медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов", - написал он.