Курганские власти удвоят объем средств на социальные контракты в 2021 году

ТАСС, 22 января. Объем федерального и областного финансирования заключения социальных контрактов увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом до 365 млн рублей в 2021 году в Курганской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

Социальный контракт - договор между региональными структурами социальной защиты и малоимущими семьями или жителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, которые готовы активно менять свою жизнь в лучшую сторону.

"Всего в 2020 году в Курганской области заключено 2 619 социальных контрактов на сумму более 164 млн рублей по четырем направлениям: поиск работы, освоение новой профессии, открытие своего бизнеса, преодоление трудной жизненной ситуации. <…> В 2021 году заключение социальных контрактов будет продолжено. На это запланировано более 365 млн рублей средств федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в прошлом году свыше 96 млн рублей финансовой поддержки получил 1 441 житель Курганской области для выхода из трудной жизненной ситуации, заключив социальный контракт с Главным управлением социальной защиты населения. "Полученные средства направлялись гражданами на покупку продуктов питания, лекарств, сезонной одежды и обуви, частичный ремонт жилья, покупку дров или угля, оплату услуг дошкольного образования. <…> Помимо финансовой поддержки жители области благодаря социальному контракту получили помощь в трудоустройстве, обучении новой профессии, открытии своего бизнеса или начали вести личное подсобное хозяйство", - рассказали в правительстве.

Благодаря социальному контракту 50 жителей области были направлены на прохождение профессионального обучения, 409 человек нашли работу, 69 граждан получили средства на открытие своего дела, а 1 441 - на выход из трудной жизненной ситуации.