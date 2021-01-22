На горячее питание школьников в ХМАО выделят свыше 1,4 млрд рублей

ТАСС, 22 января. Более 1,4 млрд рублей предусмотрено в 2021 году на обеспечение горячим питанием школьников Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщили в пресс-службе правительства Югры в пятницу. Доля окружных средств на организацию горячего питания составляет 67,5%, федеральных - почти 30%.

"Совокупно из бюджетов всех уровней в 2021 году на обеспечение горячим питанием обучающихся в Югре будет направлен 1 млрд 419 млн рублей", - цитирует пресс-служба директора департамента образования и молодежной политики региона Алексея Дренина.

По данным пресс-службы, уточнена сумма субсидии из федерального бюджета - около 411 млн рублей.

В январе 2020 года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.