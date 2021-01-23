Вечный огонь в Ноябрьске отключили из-за мороза

ТАСС, 23 января. Подача газа в систему Вечного огня на площади в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа приостановлена из-за сильных морозов, температура опустилась ниже 45 градусов. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации Ноябрьска.

"Работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что как только температура повысится, подача газа возобновится.

По данным МЧС, температура воздуха ночью опускалась до минус 50 градусов, ожидается, что днем она поднимется до минус 43 градусов.