{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал на 10 суток главу штаба Навального в Екатеринбурге

По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в несогласованной акции 23 января участвовали 3 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток организатора незаконной акции в городе Алексея Гресько. Об этом ТАСС сообщили в Свердловском областном суде.

"Ленинский [районный суд] подтвердил эту информацию", - сообщили в суде, отвечая на вопрос об аресте Гресько на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции участвовали 3 тыс. человек, 14 были задержаны.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.

Теги
РоссияСвердловская область
Зимние олимпийские виды спорта
Крянин: лыжник Большунов должен был сдержать эмоции после финиша в эстафете
Сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова
Читать полностью