Суд арестовал на 10 суток главу штаба Навального в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток организатора незаконной акции в городе Алексея Гресько. Об этом ТАСС сообщили в Свердловском областном суде.

"Ленинский [районный суд] подтвердил эту информацию", - сообщили в суде, отвечая на вопрос об аресте Гресько на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции участвовали 3 тыс. человек, 14 были задержаны.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.