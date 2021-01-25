Движение трамваев перекрыли в крупном районе Екатеринбурга из-за аварии на водопроводе

ТАСС, 25 января. Авария произошла на одном из водопроводов в крупном районе Екатеринбурга в понедельник утром, в результате без воды остались жители трех домов. Перекрыто движение трамваев, сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с аварией на водопроводе около 7 часов утра (05:00 мск) произошло подтопление трамвайных путей в пролете ост. Каменные палатки - ост. Новгородцевой. Движение трамваев на ст. ЖБИ перекрыто до устранения аварии", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского Водоканала, из-за аварии без водоснабжения остались три жилых дома. "Жителям организован подвоз воды. Сколько точно граждан остались без водоснабжения пока информации нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устранить аварию, восстановить водоснабжение жителей и запустить движение трамваев планируется 25 января, ремонтные работы продолжаются.