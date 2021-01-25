Уральская танковая дивизия получит в 2021 году более 20 единиц вооружения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Гвардейская танковая дивизия в Свердловской и Челябинской областях получит в 2021 году более 20 единиц современного вооружения. В дивизию поступят БМП-2М и самоходные боевые машины "Штурм-С", говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"В 2021 году на вооружение мотострелковых подразделений крупнейшего танкового соединения ЦВО поступит партия из 10 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Противотанковые подразделения дивизии получат на вооружение более 10 самоходных боевых машин "Штурм-С", способных уничтожать бронетехнику, в том числе оснащенную динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях", - говорится в сообщении.

Парк вооружения подразделений войсковой разведки танковой дивизии также пополнят комплексы обнаружения "Соболятник-О", предназначенные для наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров и позволяющие с точностью до 10 метров анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.