Red Wings планирует открыть полеты из Екатеринбурга в Белгород и Ульяновск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует открыть полеты в Ульяновск из екатеринбургского аэропорта Кольцово в мае. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Новые направления из Кольцово будут открываться обязательно, переговоры постоянно ведутся с Росавиацией и правительствами большого количества регионов, самую серьезную поддержку в этой программе оказывает правительство Свердловской области. В мае планируется открыть направление Екатеринбург - Ульяновск. Будут и другие премьеры", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ближайшее время планируется начать полеты из Екатеринбурга в Белгород. Как уточнили в пресс-службе Кольцово, полеты в Белгород будут выполняться с 8 февраля. Прямые рейсы в Белгород из Екатеринбурга возвращаются в расписание аэропорта впервые за четыре года, до января 2017 года их выполняла авиакомпания "РусЛайн".

При стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу Red Wings планирует также открыть международные рейсы из Кольцово, который на данный момент закрыт для полетов за рубеж. "Мы планируем начать полеты из Екатеринбурга за рубеж, прежде всего в крупные города стран СНГ, как только эпидемиологическая ситуация и снятие ограничений на передвижение между странами сделают это возможным", - сообщили в компании.

Авиакомпания Red Wings 15 сентября начала полеты из Екатеринбурга, в аэропорту Кольцово перевозчик создаст транзитный хаб с использованием самолетов SSJ-100. Полеты будут осуществляться в Саратов, Нижний Новгород, Волгоград, Махачкалу, Воронеж, Оренбург, Красноярск, Кемерово, Ноябрьск. Почти все эти направления будут субсидироваться из бюджета. К 2022-2023 годам авиакомпания собирается увеличить авиапарк SSJ-100 в Екатеринбурге до 20 самолетов. Также там будут базироваться четыре-пять среднемагистральных самолетов семейства Airbus 320.